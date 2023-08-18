"Зеркало": Врал, критиковал, предрекал, кокетничал и грозил. Краткое содержание интервью Лукашенко

О выборах в Беларуси



«Я не принял никаких решений, честное слово. Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму. Но сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого. Поэтому я занимаюсь этим. Честное слово, я не думал, и даже в узком-узком своем семейном кругу, со своими детьми не обсуждали эту тему. Сейчас не до этого», — с долей кокетства заявил Лукашенко.