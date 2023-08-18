Председатель соцдем за унификацию ограничений для россиян и белорусов, если необходимо

"Снова возник вопрос об условиях досмотра, условиях допуска, условиях наблюдения как для граждан России, так и для граждан Беларуси. Ранее Сейм принял решение, и в отношении россиян и белорусов были приняты разные предложения. Но сейчас, судя по всему, ситуация меняется, и осенью мы снова вернемся к этому вопросу", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказала В. Блинкявичюте.
"Выслушав предложения служб все же следует искать решение по унификации", - пояснила она.
Политик указала, что доверяет компетенциям служб по оценке угроз, исходящих из Беларуси. Именно поэтому и при рассмотрении вопроса об ужесточении национальных санкций, по ее словам, политикам следует доверять службам.
"Здесь должны высказаться профессионалы – в первую очередь должны оцениваться все последствия, необходимо выслушать все стороны и уже потом должны принимать соответствующие решения", - сказала председатель СДПЛ.