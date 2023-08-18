ЧП во Франции: в Марсель брошена элита спецназа, в городе идёт война между кланами наркомафии

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен уже направлял в феврале это подразделение полиции для борьбы с наркоторговлей. Это подразделение численностью 200 человек может быть развернуто в любое время дня и ночи "за 15 минут в радиусе 300 км в случае серьезных нарушений общественного порядка и городского насилия", - пояснил Дарманин, когда впервые создал его в 2021 году.

По словам официальных лиц, подразделение пробудет в Марселе "около недели с целью проведения операций по пресечению наркоторговли, особенно в местах продажи наркотиков".

Подразделение CRS 8, специализирующееся на борьбе с городским насилием, будет направлено в южный город в течение ближайших нескольких дней и проведет целевые операции против синдикатов наркопреступников.

Французское правительство направляет в Марсель элитное полицейское подразделение для борьбы с волной наркопреступности, в результате которой с середины июля погибло уже несколько десятков человек.

Кровавая война двух банд



С середины июля в Марселе в результате нарковойны погибли 12 человек. "Речь идёт о возобновлении давнего конфликта между группировками "Йода" и "Мафия DZ", - заявил на недавней пресс-конференции префект полиции Марселя Фредерик Камильери.

По словам префекта, с начала года борьба этих двух мощных сетей стала причиной 80% убийств или попыток убийств, совершенных организованными бандами в Марселе.

Камильери обеспокоена тем, что этот конфликт принимает новые формы: "Мы вступаем в новый мир насилия, связанного с наркотиками, когда убийства демонстрируются в социальных сетях", - пояснила она.

В феврале 17-летний подросток умер после того, как его линчевали около тридцати человек в жилом массиве Патернель, находящемся в эпицентре нарко-насилия. Нападение было снято на видео и транслировалось в прямом эфире на Snapchat.