Расходы литовцев на летний отдых в этом году – рекордные, выросла популярность соседних стран

Согласно данным приложения, в мае–июле литовцы потратили на зарубежные поездки на 41 проц. больше, чем в прошлом году. На одну десятую увеличилась и сумма, потраченная одним литовцем – в этом году она достигла 500 евро. Выросло и количество платежей, совершенных гражданами Литвы за рубежом: в среднем один покупатель платил за товары и услуги 24 раза.
Тенденции рекордных туристических расходов аналогичны другим странам Восточной и Центральной Европы: поляки потратили на поездки на 68 проц. больше, чем в прошлом году, румыны – на 64 проц., болгары – на 81 проц., расходы венгров превысили прошлогодние более чем на 100 проц.
Большинство литовцев выбрали для отдыха в этом году соседние Польшу и Латвию. По сравнению с прошлым годом сильнее всего выросла популярность Польши, которую этим летом посетило на 50 проц. больше литовцев. Незначительно отстала и Латвия, куда этим летом прибыло на 45 проц. литовцев больше, чем в прошлом году. По популярности за Польшей и Латвией идут Германия, Италия, Франция, Дания, Нидерланды и Турция.
За май-июль литовцы потратили в Польше почти 11 млн евро – на 52 проц. больше, чем в прошлом году. По потраченным суммам за Польшей в этом году выстроились Испания, Италия, Германия, Франция и США. Несмотря на популярность Латвии среди литовских туристов, они потратили чуть меньше 1,5 млн евро, что на 57 проц. больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Наиболее активными туристами являются 25-34-летние литовцы. Основная доля туристических расходов литовцев пришлась на покупки и организационные расходы (билеты, транспорт, бронирование гостиниц, аренда автомобилей). Чуть меньше денег было потрачено на рестораны, продуктовые магазины, различные услуги и развлечения.
Выросли и расходы отдыхающих на литовском побережье: за май–июль литовцы потратили на 13 проц. больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В этом году наибольший рост расходов литовцев зафиксирован в Паланге и Клайпеде, а на курортах Неринги расходы сократились почти на пятую часть. Большая часть расходов на взморье пришлась на развлечения, рестораны, кафе и бары, различные услуги.