Расходы литовцев на летний отдых в этом году – рекордные, выросла популярность соседних стран

Согласно данным приложения, в мае–июле литовцы потратили на зарубежные поездки на 41 проц. больше, чем в прошлом году. На одну десятую увеличилась и сумма, потраченная одним литовцем – в этом году она достигла 500 евро. Выросло и количество платежей, совершенных гражданами Литвы за рубежом: в среднем один покупатель платил за товары и услуги 24 раза.

Большинство литовцев выбрали для отдыха в этом году соседние Польшу и Латвию. По сравнению с прошлым годом сильнее всего выросла популярность Польши, которую этим летом посетило на 50 проц. больше литовцев. Незначительно отстала и Латвия, куда этим летом прибыло на 45 проц. литовцев больше, чем в прошлом году. По популярности за Польшей и Латвией идут Германия, Италия, Франция, Дания, Нидерланды и Турция.

За май-июль литовцы потратили в Польше почти 11 млн евро – на 52 проц. больше, чем в прошлом году. По потраченным суммам за Польшей в этом году выстроились Испания, Италия, Германия, Франция и США. Несмотря на популярность Латвии среди литовских туристов, они потратили чуть меньше 1,5 млн евро, что на 57 проц. больше, чем за аналогичный прошлогодний период.