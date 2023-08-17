Главы правительств стран Балтии присоединились к декларации G7 о поддержке Украины

В заявлении, подписанном Ингридой Шимоните, Кришьянисом Кариньшем и Каей Каллас, отмечается, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежный сдерживающий фактор, необходимый для предотвращения будущей экспансивной российской агрессии.
"Мы, премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы, выражаем нашу твердую поддержку и солидарность с народом и правительством Украины, которые героически защищают свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны. Мы признаем, что мужественная борьба Украины помогает защитить евроатлантическую безопасность и основанный на правилах международный порядок", - говорится в тексте совместного заявления.
"Опираясь на эти многосторонние основы, мы будем сотрудничать с Украиной с целью установления обязательств и соглашений в области безопасности, которые помогут Украине как можно скорее выиграть эту войну, поддержать ее экономическую стабильность и восстановление, устойчивость, программу реформ и помогут реализовать ее европейские и евроатлантические стремления", - подчеркивается мы в документе.
На саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали декларацию об оказании военной поддержки Украине. План G7 был представлен как гарантия того, что Украина не останется в одиночестве, после того как страны НАТО в Вильнюсе заявили, что на пути к вступлению в Альянс Киев еще ждут вызовы.