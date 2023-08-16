16 августа 2023 г. 16:31

WSJ: США планируют экспорт зерна из Украины без участия России

 
Deutsche Welle
ФОТО: AP / Scanpix

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями о том, чтобы наладить для экспорта украинского зерна альтернативные маршруты без участия России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

По данным издания, согласно разрабатываемому плану, к октябрю по Дунаю можно будет ежемесячно отправлять четыре миллиона тонн зерна. Большая часть из него пойдет вниз по реке и через Черное море к близлежащим портам в Румынии, откуда его будут перевозить в другие страны.

Хотя такой способ вывоза зерна более дорогой и долгий, чем судоходный коридор, который используется в рамках "зерновой сделки", но он может стать ему альтернативой, подчеркивает WSJ.

При этом, по словам одного из источников газеты, Вашингтон рассматривает и другие варианты, включая военные решения для защиты судов, работающих с украинскими портами.

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Deutsche Welle
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