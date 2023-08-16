WSJ: США планируют экспорт зерна из Украины без участия России

По данным издания, согласно разрабатываемому плану, к октябрю по Дунаю можно будет ежемесячно отправлять четыре миллиона тонн зерна. Большая часть из него пойдет вниз по реке и через Черное море к близлежащим портам в Румынии, откуда его будут перевозить в другие страны.

Хотя такой способ вывоза зерна более дорогой и долгий, чем судоходный коридор, который используется в рамках "зерновой сделки", но он может стать ему альтернативой, подчеркивает WSJ.