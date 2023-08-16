Сообщается, что Кандротас-Целофанас создал партию

Сообщения о создании новой политической силы, "которая будет настоящей оппозицией нынешней власти в Литве ", появились в фейсбуке. Сказано, что партию учредили в Кельмесском районе, где состоялся учредительный съезд. Председателем партии выбран Кандротас, его заместителем – Дарюс Норкус.

Однако пресс-секретарь главы Минюста Паулюс Жеймис сказал Delfi, что министерство пока не получило документы об учреждении партии. В реестре данных о юридических лицах информации о новой партии пока тоже нет. Чтобы основать партию, нужно, чтобы было не меньше 2000 учредителей.