Культовый режиссёр Ларс фон Триер записал видео о том, что он ищет себе девушку-музу

«Мне 67 лет, у меня болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и (в этом моменте контролируемый) алкоголизм. Если коротко, при определенной удаче в моей голове еще есть несколько достойных фильмов».

«Несмотря на все нытье, я настаиваю, что в хороший день и в нужной компании я все еще могу быть весьма очаровательным партнёром».

Судя по видео, свою речь режиссёр читает с бумаги, а трясущаяся голова лежит на кресле. Однако сам Триер настроен оптимистично и уверен, что ещё успеет снять несколько "приличных фильмов". Более того, в "хорошей компании" он обещает быть "очаровательным партнёром".

Так как режиссёр не умеет пользоваться социальными сетями, в чём он честно признался, отправлять свои предложения художник призвал на адрес электронной почты.