В Беларуси на стройке нашли сотни человеческих останков

«Возможно, но возникают сомнения. Откуда в таком случае в этом захоронении взялись украшения, обувь? Почему на останках не видно следов от пуль и на месте раскопок не нашли ни одной гильзы? Вопросов пока что больше, чем ответов», — задается вопросами местное СМИ.

Большинство местных жителей склоняются к версии, что это как раз то место, где в Великую Отечественную войну расстреляли больше 1600 евреев — узников гетто, находившегося именно в районе улицы Первомайской.

Первоначально строители предположили, что когда-то на этом месте стоял храм (синагога), при котором было кладбище. Некоторые жители Дзержинска вспоминают, как в детстве, играя на этом склоне, видели каменные таблички с еврейскими именами и даже изображениями черепов.

Проводится проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. А пока местные СМИ рассмотрели три версии их появления. Одна даже связана с "восстанием скелетов".

Версия третья: О потомках Радзивиллов (бонусом легенда о восстании скелетов)

Журналисты указывают, что обнаруженное захоронение со скелетами находится рядом с Гаштольдовой, или Замковой горой. Еще в начале прошлого века там возвышался Койдановский замок, который в 1930-х годах без церемоний разобрали на кирпичи. Их использовали при строительстве Дзержинской центральной районной больницы.

На горе можно увидеть руины и развалины подвалов кальвинского сбора. Он был не только домом молитвы, но и протестантской усыпальницей, от которой были проложены три подземных хода (поговаривали, что один из них шел в Минск, другой в Несвиж, а третий в дворянскую усадьбу в соседнее с Койдановым имение Новоселки).

Местное издание также утверждает, что рядом с кальвинским сбором в Койданово хоронили представителей рода Радзивиллов. Когда в 1913 году сюда для осмотра склепа приезжал епископ кальвинистской церкви, он обнаружил там 75 гробов.