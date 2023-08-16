Женщина была удивлена ценами на морковку – это космос

"Я покупала овощи на суп. И опешила. Морковь стоила 4 евро за кг. Один сладкий перец стоил больше евро. Картошка на развес была старая и сморщенная, молодой не было, поэтому пришлось покупать коробку с маленькой картошкой за почти 4 евро. Квашенная капуста стоила почти 3 евро. Посчитайте, сколько стоили несколько тарелок супа?

А вы заметили, сколько стоит хлеб? Один из членов моей семьи аллергик, ему нельзя есть продукты, содержащие глютен, нужен специальный хлеб. Раньше полбуханки такого хлеба стоили 3 евро..., а сейчас... 6 евро. Половина буханки!

Я уже не говорю о таком роскошном товаре, как мороженое... Купила три порции заплатила почти 10 евро. За три небольшие порции мороженого! К чему ведет космический рост цен? Как жить дальше?

Я понимаю, когда все дорожает на несколько центов, на несколько десятков центов – тогда еще как-то можно приспособиться. Но кофе раньше стоил 4 евро за 0.5 кг, а этим летом уже 8 или 9, представляете, на сколько выросла цена потребительской корзины?