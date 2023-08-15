Автомобильные пробки на дороге в окрестностях Пасвалиса: время ожидания - несколько часов

В пробках стоит мало машин. Местные жители объезжают их по другим дорогам. Те, у кого нет выбора, стоят в пробках в разные стороны, но не в часы пик машины проезжают без проблем.

За несколько часов водители не преодолевают и десяти километров, но мэр Пасвалиса рад, что ремонт начался. "Радует, что начались ремонтные работы, но сразу же возникают проблемы с пробками, которые образуются. Так как здесь три светофора, а дорога однополосная, и если на этой полосе с обеих сторон стоит очередь из грузовых автомобилей, то, все, возникает проблема", - сказал Гинтаутас Гегужинскас.

С ним согласен и другой водитель. "Здесь это происходит постоянно, сегодня еще нет пробки, потому что нет машин. Бывает иной раз и пробка почти от латвийской границы", - сказал он.

"Мы стоим от часа до четырех с половиной часов. Страдаем мы и наши рабочие часы", - говорит мужчина.

По словам одного из водителей, ему приходится часто пользоваться этой дорогой. Он не скрывает своего возмущения.

Впрочем, местных жителей на этой дороге немного, так как люди уже давно ездят по окружным маршрутам, сообщает канал LNK .

"Я была в гостях у мамы, сейчас мы едем в Каунас, и я случайно попала, но, знаете, мы очень быстро едем. Мы как-то успели на зеленый сигнал светофора. Мне повезло, потому что я слышала, что другие простаивали по четыре часа", - сказала женщина.

По возможности водители грузовиков также стараются изменить свой маршрут, но, если выбора нет, они сразу начинают готовиться к пробкам. Действительно, объехать этот участок тяжелым автомобилям непросто.

"Мы тоже пытаемся проехать и через Вабальнинки, но я перевожу хлеб, и с грузом там сложно, я не хочу привезти кашу вместо хлеба, а там приходится ехать по обочине", - говорит один из водителей. "Да, мы ездим по задворкам, по объездным дорогам.

Из Пасвалиса мы ездим в Пакруойис", - рассказывает собеседник. Дороги не подходят для грузовиков.