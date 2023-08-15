В Вильнюс доставлен пострадавший на Бали гражданин Литвы

"14 августа, меньше чем через месяц после несчастья, мой сын Миндаугас наконец-то вернулся в Литву! Я не могу сказать домой, поскольку из аэропорта его сразу же увезли в Каунасскую клинику. Сейчас начинается долгий путь в ожидании чуда, выздоровление и устранение последствий травм", – писал В.Бернотас.
Он благодарил всех, кто помогал вернуть его сына в Литву.
"Я уже говорил, что трудно описать с какими добрыми людьми столкнулись Миндаугас и его жена Грета, а также мы, его семья и близкие. Большое спасибо индонезийским врачам, которые сделали все, что могли, для спасения Миндаугаса, провели сложные операции и помогли вернуть Миндаугаса домой! Это несчастье показало, что кроме семьи и близких, у Миндаугаса, Греты и нас есть фантастические друзья и товарищи, прекрасные коллеги, а также в Литве есть добрые люди, которые откликаются на зов о помощи, в которой нуждается незнакомый человек", – писал отец молодого человека.
Отец Миндаугаса поблагодарил за помощь литовских дипломатов.
"Хочу поблагодарить Литовский "Каритас" и "Красный крест", компании и организации, которые без отдельного обращения сами связались и предложили помощь. Мы благодарны всей команде Turkish Airlines в Литве – за безопасное возвращение Миндаугаса и Греты, а также врачей домой. Еще хочу поблагодарить компанию Hostinger. Вы - просто фантастика! Эта компания с первых минут несчастья до настоящего времени помогает Грете и Миндаугасу.
Работники компании, коллеги Греты, проделали титаническую работу и организовали перевозку Миндаугаса в Литву. Вы заслуживаете титул работодателя мечты! Сейчас уже сложно перечислить всех, кому мы благодарны. Больше 2600 людей, компаний и организаций пожертвовали деньги в Фонд помощи Миндаугасу Бернотасу. Не менее ценны чем ваши пожертвования - пожелания здоровья Миндаугасу!", – сказал Бернотас.
Delfi напоминает, что Миндаугас Бернотас недавно женился, а в свадебное путешествие отправился на Индонезийские острова. Однако там с ним случилась беда – на него упало дерево, и он получил серьезные травмы. Это произошло 20 июля. Молодого человека доставили в больницу на острове Ломбок. Из-за серьезных травм - перелом позвоночника, обеих ног и повреждения легких - его нельзя было увезти из больницы Siloam Hospitals Mataram. Там его трижды оперировали.