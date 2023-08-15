В Вильнюс доставлен пострадавший на Бали гражданин Литвы

"14 августа, меньше чем через месяц после несчастья, мой сын Миндаугас наконец-то вернулся в Литву! Я не могу сказать домой, поскольку из аэропорта его сразу же увезли в Каунасскую клинику. Сейчас начинается долгий путь в ожидании чуда, выздоровление и устранение последствий травм", – писал В.Бернотас.

Он благодарил всех, кто помогал вернуть его сына в Литву.

"Я уже говорил, что трудно описать с какими добрыми людьми столкнулись Миндаугас и его жена Грета, а также мы, его семья и близкие. Большое спасибо индонезийским врачам, которые сделали все, что могли, для спасения Миндаугаса, провели сложные операции и помогли вернуть Миндаугаса домой! Это несчастье показало, что кроме семьи и близких, у Миндаугаса, Греты и нас есть фантастические друзья и товарищи, прекрасные коллеги, а также в Литве есть добрые люди, которые откликаются на зов о помощи, в которой нуждается незнакомый человек", – писал отец молодого человека.

Отец Миндаугаса поблагодарил за помощь литовских дипломатов.