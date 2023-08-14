В Литву идет еще одна волна тепла: будет жарко и дождливо

Во вторник появится больше облаков. Ночью местами, наибольшая вероятность, на юго-западе, пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет тепло: 12–17, у моря 18–19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26–31 градуса тепла, на юго-западе будет еще теплее.

В среду атмосферный фронт уйдет, будет ясно, жара усилится. Ночью будет 16–21, днем 27–32 градуса тепла, на юге Жемайтии и в Ужнямуне будет еще жарче. Дожди с грозами возможны после обеда лишь в Жемайтии и на море.

В четверг ночью будет 14–19 градусов тепла. Днем в сторону Литвы направится холодный атмосферный фронт. Будут идти летние ливни с грозами, до вечера они охватят большую часть территории страны. Местами прогнозируют град. Во многих районах будет жарко и душно, ожидается 30 градусов в тени. Прохладнее будет лишь на узкой полосе у моря и на северо-западе страны.