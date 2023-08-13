Компания с белорусскими корнями EPAM снова первая по налогам в литовском IT

При сохранении текущей динамики отчислений общая сумма налогов по итогам этого года может вырасти до 25 миллионов евро. Если за первый квартал бюджет Литвы получил от EPAM 4 миллиона евро налогов, то за второй квартал в 1,5 раза больше — около 7 миллионов евро.

Литовский офис EPAM по-прежнему самый крупный среди ИТ-компаний с беларусскими корнями. В двух офисах — Вильнюсе и Каунасе — зарегистрировано более 1,4 тысячи сотрудников. Правда, с начала года общее число специалистов незначительно сократилось за счет вильнюсского офиса. На данный момент здесь зарегистрировано около 1 360 человек, в команде офиса в Каунасе — 110 сотрудников.