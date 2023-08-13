Жители выступают против Rail Baltica в Паневежском районе, обратились к президенту

Сообщается, что 10 августа проект жителям представила компания Kelprojektas. Этот вариант проекта самый дорогой – он будет стоить почти 500 млн. евро.

По данным муниципалитета, этот вариант считается самым благоприятным, дающим большую пользу, но жители с такой позицией не согласны.

"Свою позицию они (жители) объяснили тем, что эта колея наносит вред природе: лесам, которые вырубят, Санжильскому ландшафтному заповеднику; плюс огромные финансовые затраты, неадекватные временным затратам во время поездки; не используется возможность других альтернатив; будет нанесен ущерб жителям и сельскохозяйственным компания, финансовый и моральный", – сообщается в СМИ.

Отмечается, что после презентации проекта жители письменно обратились в Минфин, Минюст и Министерство охраны окружающей среды, а также к президенту странуы, в парламент, к депутату своего округа Гуоде Бурокене с просьбой поддержать их позицию.