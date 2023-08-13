Дизайнер возмущен беспорядком в Паланге: в дюнах не песок, а вонючие мины

В передаче на LNK дизайнер сказал, что за 30 лет Литва изменилась, но про взморье забыли. Он заметил, что больше всего отдыхающих приезжает в Палангу, и люди наносят большой ущерб природе из-за отсутствия туалетов.

"<...> У моря частое явление – стоит мальчик, который только что искупался и кричит маме, а ведь кричать там, где отдыхают люди - некультурно. Мальчик кричит: "Мама, хочу какать". Мама отвечает: "Иди сюда, выкопаю ямку". 30 лет мэры об этом не думают. Берут налоги "на подушку", за въезд, а туалетов нет. Самое смешное, когда я поднял этот вопрос, заявили, что есть туалет и гидрант в Швянтои. Сейчас объявили, что вода грязная, в ней разные грибки, болезни. Конечно, вода ведь теплая. Душа на пляжах тоже нет.

За все эти годы дюны покрылись не песком, они нафаршированы вонючими минами! Вы не представляете, что там сейчас в августе творится – Невозможно идти по лесочку и мечтать, надо идти и смотреть под ноги, чтобы не попасть в д...", – возмущался Статкявичюс.