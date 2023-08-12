Новая ниша для бизнеса: кладбище домашних животных

Торговцы гробами для животных сказали журналистам, что чаще всего такие услуги покупают вильнюсцы, но бывают и клиенты из Паневежиса. Нет сомнений в том, что потребности вырастут после того, как в Паневежисе оборудуют кладбище для домашних животных.

Виолета из Паневежиса сказала, что недавно племянница пригласила ее на похороны своего ретривера Таи в Вильнюсе. Собаку хоронили в специально изготовленном гробу, на церемонии присутствовал могильщик, на могиле поставили свечу, положили любимую игрушку собаки.

"Я ездила не прощаться с собакой, а поддержать племянницу, мать которой отказалась участвовать в похоронах, назвав все это глупостью и извращением. Я тоже так думала, но видела, что племянница очень страдает", – сказала Виолета, заметив, что похороны поменяли ее мнение.

"Я поняла, что люди, которые хоронят собаку в гробу, как раз показывают, что они цивилизованные. Это должно быть примером для тех, кто просто выбрасывает тело животного в лесу или где-то еще", – сказала женщина.