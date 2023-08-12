Дети из Бородянки отдыхали в спортивном лагере в Литве

На протяжении 5 дней 3 детских футбольных команды получили возможность тренироваться на футбольном поле в современном спортивном центре Литвы в Друскининкай. Этот комплекс служит тренировочной базой для лучших литовских спортсменов. Кульминационным моментом поездки стали товарищеские матчи с детскими футбольными командами Литвы.

Организаторы также порадовали детей разнообразными мероприятиями, включая боулинг, лазерную арену, батутный парк и прогулками по Вильнюсу. Дети почувствовали теплую поддержку и вдохновились свежими впечатлениями от путешествия. Ярким моментом была экскурсия на телевизионную башню Вильнюса, символ борьбы Литвы за независимость.