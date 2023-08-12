Бармен известного вильнюсского бара о невидимой стороне своей работы: девушки вешаются на шею, геи пристают еще агрессивнее

Девушки буквально стелются на барных стойках, предлагают себя, а к барменам пристают гомосексуалисты - такова рутина работы бармена.
"Только от тебя зависит, хочешь ли ты быть мачо, который может иметь всех во время работы тут же в туалете, или просто будешь улыбаться и слегка флиртовать, не заходя дальше", – сказал Эдвинас.
– Часто ли вам оказывают знаки внимания?
– Когда у бара работает харизматичный человек, на него всегда обращают внимание. Особенно, если речь идет о ночном клубе или баре. Только от тебя зависит, хочешь ли ты быть мачо, который может иметь всех во время работы тут же в туалете, или просто будешь улыбаться и слегка флиртовать, не заходя дальше. Внимание оказывают не только дамы, но и мужчины. Сразу скажу, я не настроен против гомосексуалистов, но всему есть предел.
– Как они демонстрируют внимание?
– Как женщины привыкли к приставаниям со стороны "альфа-самцов" в клубах, так и молодые люди сталкиваются с такими же "альфа-геями". Все начинается с вежливого флирта, а заканчивается иногда грубым лапанием или хватанием за промежность. Они чувствуют себя безнаказанными, неужели пойдешь жаловаться охране, что к тебе гей пристает? Не пойдешь. А может ударишь? Нет, ведь сразу напишут, что гея избили за то, что он гей. Никто не будет углубляться, за что он получил. Главное - звучный заголовок и внимание к движению ЛГБТ. Полиции тоже не скажешь, что к тебе, взрослому мужчине, приставал гей. Не поверят, а если поверят – посмеются или будут бояться вмешиваться.
– Не достаточно сказать, что ты гетеросексуалист?
– Слова "мужчины меня не интересуют" в случае с такими настырными "альфа-геями" не работают. Они будут яростно пытаться тебя схватить, говорить приятные слова, приглашать в гостиницы и т.д. Однажды мне и наркотики подсыпали: в напиток. Я чувствовал себя трезвым, только что закончил работу, а после второго бокала ничего не помнил. Слава Богу, в то время в том же баре были друзья. Они меня забрали, остаток вечера провел с ними, пришел в себя. Честно говоря, помню только, как вошел в дом, больше ничего о том вечере не помню (blackout).
Еще один такой случай, часто эти пристающие - свингеры. Их не отпугивают слова "у меня есть девушка", они приглашают развлечься вместе. А если ты отказываешься – все равно зовут, ведь они "лучше знают, как сделать приятное".
– Не было ли случаев, когда обвиняли в гомофобии, если следовал отказ?
– Такое бывает, если агрессивно отреагировать на атаки. Такие люди сами провоцируют твою агрессивную реакцию, тебе приходится защищаться. После этого ставят тебя перед фактом - ты гомофоб. Однажды известный человек обозвал меня гомофобом за то, что я не дал ему сигарету. Потом провоцировал, чтобы я его ударил – говорил, чтобы я это сделал. Но и сами гомосексуалисты делят себе подобных на адекватных и неадекватных. И тем нормальным, адекватным неприятно, что их выставляют в таком свете. Они сами в ужасе от таких приставаний и агрессии.
– Приходят ли в такие места влиятельные геи, которые пытаются манипулировать, чтобы "подцепить" молодого человека?
– Что касается влиятельных лиц, то о них я не хотел бы распространяться. Они есть – и не один. Но даже если говорить намеками, сразу станет понятно, о ком идет речь, это грозит неприятностями.
– Чем такое внимание отличается от внимания со стороны женщин? Бывают ли женщины агрессивными?
– Женщины более сдержанные. Они только показывают, что хотят тебя, делают это взглядом. Предлагают выпить вместе. Иногда оставляют записки с номерами телефонов или данными социальной сети. Если попадается назойливая, ждет за дверью, когда я закончу работу, хватает, чтобы поцеловать. Но бывают и более редкие случаи, когда лезут через бар, чтобы прижаться к тебе, начинают лизать языком. И такое бывает. Но в этом нет ничего интересного.
Был один раз девушка заказывает текилу, просит соль и лимон. Выпивает половину рюмки, вторую придвигает ко мне, сыплет соль себе в пах – вроде как предлагает слизать. Обиделась, когда я отказался.
– А они как реагируют на отказ?
– Что касается тех, которые назойливо демонстрируют внимание, от них надо бежать. С такими вежливо решить вопрос не получается. Бывает, подходят и трутся о тебя, даже если ты пару минут назад отставил ее в сторону и ушел.