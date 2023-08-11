11 августа 2023 г. 17:17

Контрабандисты пытались обхитрить рентген Таможенной службы Литвы

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: lrmuitine.lt
8800 пачек белорусских контрабандных сигарет NZ Gold были изъяты таможенниками на железнодорожном посту Кяна. Сигареты были обнаружены в двух контейнерах поезда, прибывшего из Беларуси после применения системы рентген-контроля, сообщает Таможенная служба Литвы.

Сигареты перевозили, просто укладывая их на пол контейнера. Надеясь "обмануть" рентген литовской таможни, сигареты упаковали в нестандартные пакеты — тонкие пластины, обернутые полиэтиленом.

Именно так сигаретную контрабанду в последнее время пытаются перевозить по железной дороге: вместо стандартных больших папиросных коробок сигареты упакованы в тонкие ленты толщиной в две пачки, которые просто укладываются на пол вагонов и контейнеров.

Вильнюсское отделение Криминальной таможенной службы начало досудебное расследование по факту контрабанды, которое ведет Вильнюсская окружная прокуратура.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии