Контрабандисты пытались обхитрить рентген Таможенной службы Литвы

Сигареты перевозили, просто укладывая их на пол контейнера. Надеясь "обмануть" рентген литовской таможни, сигареты упаковали в нестандартные пакеты — тонкие пластины, обернутые полиэтиленом.
Именно так сигаретную контрабанду в последнее время пытаются перевозить по железной дороге: вместо стандартных больших папиросных коробок сигареты упакованы в тонкие ленты толщиной в две пачки, которые просто укладываются на пол вагонов и контейнеров.
Вильнюсское отделение Криминальной таможенной службы начало досудебное расследование по факту контрабанды, которое ведет Вильнюсская окружная прокуратура.
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