Москва атакована беспилотником

«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — написал он с своем телеграм-канале.
В Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник, сообщают телеграм-каналы Baza, Shot и Mash со ссылкой на очевидцев. Позднее информацию о БПЛА подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Mash пишет о взрыве в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова. По данным канала, БПЛА летел вдоль русла Москвы-реки на высоте 150 метров. После чего местные жители услышали звук взрыва.
По данным Baza, беспилотник летел со стороны Истринского района Подмосковья. Shot уточняет, что это был беспилотник самолетного типа. Согласно каналу, обломки БПЛА обнаружили в парке у больницы № 67.