В Кедайняйском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль BMW

В 16 ч. по Единому номеру помощи позвонил очевидец ДТП. Он сказал, что находится на ул. Ажуолино в деревне Янушава и видел своими глазами, как с дороги Йонава–Кедайняй–Шедува съехал и перевернулся автомобиль.

Звонивший сообщил, что он находится далеко от места происшествия и не может сказать, сколько человек пострадали и какая помощь нужна.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция.

Через 7 минут в пределах деревни Новочебе был обнаружен съехавший с дороги автомобиль BMW. Он был значительно поврежден, но стоял на колесах. Рядом с ним ходил водитель. Мужчина сказал, что ехал один и не справился с управлением, когда на дорогу выбежала лиса.

Врачи осмотрели 21-летнего водителя на месте происшествия, он серьезных травм не получил. Водитель был трезвым. Ущерб госимуществу и другим людям во время ДТП нанесен не был. На помощь водителю приехали его друзья, они сказали, что позаботятся о транспортировке автомобиля.