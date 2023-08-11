11 августа 2023 г. 12:32

Парк гортензий рядом с Паневежисом – виды буквально завораживают

 
ru.DELFI.lt
Hortenzijos
Hortenzijos
ФОТО: Asmeninins albumas

Лето подходит к концу, однако в разных уголках Литвы все еще можно увидеть интересные пейзажи и цветущие парки. Около Паневежиса есть великолепный парк гортензий.

Парк находится в деревне Какунай, сейчас самая пора цветения гортензий. Фотографиями поделилась читательница Лина, посетившая парк.

Гортензии хорошо растут на плодородной почве, предпочитают влажные места и утреннее солнце. Эти цветы не растут под деревьями и в тени. Крупные соцветия нередко склоняют ветви до земли, поэтому гортензии сажают группами или ставят ограждения. Эти растения боятся холодов, поэтому зимой нередко вымерзают.

Самый старый из выращиваемых в Литве видов и самый популярный - гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) и ее сорта Grandiflora и Annabelle.

Гортензия древовидная цветет с июня по сентябрь, менее обильное цветение наблюдается в октябре. В Литве также распространена гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata), которая цвете с июля по сентябрь.

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