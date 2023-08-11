Сквернялис: ненормально, когда одновременно отдыхает больше половины министров

"Это ненормальная практика. Ничего страшного, если заседание не состоится, бывают разные причины, но всегда хотя бы половина министров должна быть на работе, поскольку на всякий случай должна быть возможность провести заседание и принять решения", – сказал Сквернялис в интервью на Žinių radijаs.

Он обратил внимание на то, что заседание правительства не может состояться, если не собирается половина министров.

"Я не знаю, почему выбран такой способ, но в принципе, всегда так работали все правительства, чтобы была хотя бы половина министров", – заметил экс-премьер.

"Видимо, это правительство формирует новые традиции. Ничего нового", – прибавил Сквернялис.

Заседания правительства проходят по средам. Заседание не может состояться, если нет кворума - если собирается меньше половины кабинета министров.