Беларусь: три года одиночества

А вот детали сопровождавших их положительных моментов забываются, оставляя место общей картинке и не давая возможности от нее полноценно оттолкнуться в преодолении порочного круга. Эти выводы можно экстраполировать и на общество, поскольку оно состоит из индивидов и в нем память о тех или иных событиях является суммой взаимодействий памятей его участников.
9 августа исполнилось три года со дня последних президентских выборов в Беларуси, ставших формальной точкой отсчета задушенной режимом белорусской революции. Три года - это недавно, но одновременно и давно. Недавно, потому что многие участники тех событий до сих пор живут ими. А давно - потому что непрекращающаяся лавина репрессий режима Лукашенко против участников протестов и развязанная в феврале 2022 г. Путиным война против Украины уничтожили те небезосновательные, но все же иллюзорные мечты о скором демократическом будущем Беларуси. Эти события также в корне изменили информационную повестку вокруг Беларуси, которая напрямую затронула ее общество. Оно непроизвольно стало заложником внешней политики, претворяемой в жизнь режимом Лукашенко, поскольку санкционные ограничения против администрации, контролирующей власть в Минске, затронули множество обычных людей.
Война в Украине вызвала множество эмоций, во многом абсолютно оправданных и порожденных бессмысленной жестокостью российских войск. При этом белорусский контекст на фоне этой войны выглядит двояко. С одной стороны, у части украинского общества возникает определенное неприятие того, когда ситуацию Беларуси хоть как-то пытаются сравнивать с украинской. С другой стороны, лейтмотивом заявлений части украинских экспертов является то, что Украина никогда не станет эдакой второй Беларусью если разговор касается успешности попыток путинского режима силой навязать соседним славянским странам свою политическую волю и мировоззрение. Тем не менее, современное состояние Беларуси невозможно оценить вне украинского контекста. Для более глубокого понимания всей сложности теперешней белорусской ситуации необходимо затронуть ряд аспектов.
Солидарность вне периметра
Российская пропаганда, а вслед за ней пропагандисты режима Лукашенко любят пугать граждан майданами. Одним из классических сюжетов этой пропаганды является история про "печеньки госдепа", имевшая место во время Евромайдана в декабре 2013 г. и давно ставшая политическим мемом. Главным персонажем этого сюжета стала Виктория Нуланд, на тот момент помощница государственного секретаря США. Кроме нее на Евромайдане побывало большое количество высокопоставленных зарубежных политиков и чиновников не из числа сотрудников дипломатических миссий, аккредитованных в Киеве. Находясь на территории Украины, они имели возможность напрямую высказывать свою поддержку протестующим. Для белорусов в 2020 г. такой уровень непосредственной солидарности со стороны зарубежных политиков непосредственно на месте событий оставался недостижимой мечтой.
Безусловно, большое число заграничных политиков, деятелей культуры и прочих известных и очень людей выразили свою поддержку восставшему белорусскому обществу. Стоит обязательно помнить и про массовые акции поддержки вроде живой цепи от Вильнюса до белорусской границы в знак солидарности с протестующими. Но все они были по периметру. А внутри страны режим перегруппировался, и, упиваясь своей безнаказанностью, ударными темпами создавал новую реальность, а также тщательно зачищал любые проявления инакомыслия. Со временем это стало забываться, поскольку протесты были подавлены, их медийность сошла нет, а информационная повестка была перепрошита войной в Украине, где благодаря режиму Лукашенко белорусам была отведена роль отрицательных героев второго плана.
Кто-то скажет, что есть различные акции солидарности с белорусскими политзаключенными, когда зарубежные политики пишут им письма или берут над ними личное шефство. Это статьи в СМИ, фотографии в соцсетях, лайки, репосты. Но какой практический итог таких действий именно для людей, находящихся внутри периметра, как на свободе, так и в заключении? Их жизнь идет там и сейчас, и под их солнцем ничего не меняется к лучшему.
Взгляд чужими глазами или Беларусь - не Украина
Протест в Беларуси был мирным. Иным он не мог быть, если учитывать различные объективные и субъективные факторы. Ведь репрессии в Беларуси начались не в августе 2020 г., да и система власти и репрессивного аппарата была выстроена задолго до этих выборов. И в целом, долгое время перед этими выборами режим Лукашенко для зарубежного зрителя пытался продавать себя в роли авторитаризма с человеческим лицом. Именно в Минск к тогда еще подсанкционному Лукашенко в свое время приехали Меркель и Оланд для участия в переговорах по Украине, а по данным соцопросов среди украинцев Лукашенко долгое время оставался самым популярным зарубежным политиком с рейтингом доверия, которому могли бы позавидовать многие. К чему эти примеры? А к тому, что в случае авторитарной власти легко обмануться, руководствуясь политической конъюнктурой, и наивно-сознательно недооценивая его или же смотря на соседа и делая выводы о нем по своему образу и подобию.
Поэтому все разговоры о силовом сопротивлении режиму в 2020 г. - это взгляд на Беларусь чужими глазами. Ибо оппозиционным режиму силовым формациям не было откуда взяться после многолетних зачисток белорусского (около)политического пространства, наличии четко выстроенной вертикали власти и использования контрактной системы для контроля над инакомыслящими.
К этой же волне непонимания относятся и издевательские мемы со снятой протестующими возле скамейки обувью, а также нелестные фразы вроде "терпилы", часто сопровождаемые предложениями немедленно подняться на борьбу с режимом. Однако такой подход - это взгляд на Беларусь через призму украинской ситуации, с ее контекстом, предпосылками и логикой развития. Но перефразируя название книги Леонида Кучмы, "Беларусь - не Украина". И важно, чтобы те, кто озвучивает оценки теперешней ситуации в Беларуси не попадались в ловушку сравнительного анализа.
Во-первых, в таком анализе белорусская ситуация не будет точкой отсчета и на нее будут смотреть чужими глазами. А во-вторых, подобный подход зачастую дает волю эмоциям и основывается на определенном рейтинге важности событий, выборка которых иногда не позволяет правильно связать причину со следствием. В результате этого, такой анализ вредит белорусам, а также способствует выработке непродуманной политики в отношении общества, еще более увеличивая разрыв в адекватности понимания белорусской ситуации и способности оказать надлежащую поддержку.
Беззубый лоббизм
Если до войны белорусским демократическим силам в целом удавалось удерживать белорусскую повестку на международных медийных и политических площадках, то с началом российской агрессии в Украину ситуация кардинально поменялась. Многие голоса белорусской оппозиции образно говоря "расфокусировались", частично переключившись на украинский контекст. Они напрямую связывают демократические перемены в Беларуси с победой Украины и падением путинского режима в России. Но такой подход имеет два серьезных недостатка. Во-первых, он украиноцентричен и его информационная наполненность в первую очередь сконцентрирована на украинские события, а не на то, что прямо сейчас происходит в Беларуси. Во-вторых, победа Украины не гарантирует автоматического изменения режима в Беларуси, а также выхода страны из российской сферы влияния.
Недавно на открытии конференции "Новая Беларусь 2023" Светлана Тихановская сказала, что за три года белорусы научились "всегда готовится к худшему" и "привыкли, что из-за политики режима нашу мирную Беларусь сегодня называют страной-агрессором – и ставят в один ряд с Россией".
В контексте периодически всплывающих разговоров об ответственности Беларуси и репарациях непонятно, как будут развиваться отношения с Украиной после войны, учитывая опыт взаимодействия руководства этих стран между собой в довоенный период. Попытки призвать белорусов к коллективной ответственности за некое бездействие по свержению режима Лукашенко как до войны, так и с ее началом периодически звучат особенно громко от тех, кто не жил в стране или успешно строил карьеру в белорусских госучреждениях.
Оценивая все это, стоит в первую очередь помнить, что спасение утопающих - это дело рук самих утопающих. Если белорусы сам себе не помогут, то никто не поможет им, и они не смогут помочь кому-то еще. Именно этим правилом стоит руководствоваться при продвижении собственных интересов среди внешних игроков, иначе любой лоббизм будет беззубым и неэффективным. Это особенно важно в условиях отсутствия реальной возможности повлиять на режим Лукашенко и рассматривая негативные последствия его действий с учетом всех обстоятельств как для оставшихся в Беларуси, так и для вынужденных уехать из нее. И такой подход не лишает белорусское общество возможности солидаризироваться с Украиной в ее борьбе против российской агрессии.
Вместо послесловия
Прочитав этот текст, кто-то скажет, что серьезный посыл автора напоминает лейтмотив ироничной песни польского музыканта Казика Сташевского "Twój ból jest lepszy niż mój" (Твоя боль лучше, чем моя). Это попытка напомнить о том, что нельзя обесценивать травму одного общества, напрямую сравнивая его с травматическим опытом других. Просто в мире нет двух идентичных ситуаций и решение каждой конкретной проблемы требует разобраться именно в ее нюансах. Пока же очевидно, что восстав против режима Лукашенко в августе 2020 г. белорусское общество осталось один на один со своим абьюзером. Сначала оно не получило должной внешней поддержки в своих попытках избавиться от режима, а после начала войны в Украине и вовсе было фактически приравнено агрессору. Чтобы попытаться ему помочь нужно для начала попробовать посмотреть на мир его глазами.