Беларусь: три года одиночества

Протест в Беларуси был мирным. Иным он не мог быть, если учитывать различные объективные и субъективные факторы. Ведь репрессии в Беларуси начались не в августе 2020 г., да и система власти и репрессивного аппарата была выстроена задолго до этих выборов. И в целом, долгое время перед этими выборами режим Лукашенко для зарубежного зрителя пытался продавать себя в роли авторитаризма с человеческим лицом. Именно в Минск к тогда еще подсанкционному Лукашенко в свое время приехали Меркель и Оланд для участия в переговорах по Украине, а по данным соцопросов среди украинцев Лукашенко долгое время оставался самым популярным зарубежным политиком с рейтингом доверия, которому могли бы позавидовать многие. К чему эти примеры? А к тому, что в случае авторитарной власти легко обмануться, руководствуясь политической конъюнктурой, и наивно-сознательно недооценивая его или же смотря на соседа и делая выводы о нем по своему образу и подобию.