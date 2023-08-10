В прошлом году в Литве снизилось потребление алкоголя: основная причина – рост цен

"В прошлом году наблюдался спад употребления алкоголя. Если взять суммарный результат, то падение составляет 7,8%", – сказал Барткус в интервью на LRT.
"Если подробно рассмотреть отдельные рынки, то мы увидим, что выпито на 6,6% меньше крепких напитков, на 5,5% меньше вина. Единственный рынок, на котором потребление выросло - это пиво, тут рост составил 1,1%", – представил статистику ученый.
По его словам, причина снижения потребления ясна – это снижение доходов жителей и общий рост цен.
"В прошлом году у нас снизились реальные доходы жителей, рост зарплат не поспевал за ростом цен. Когда снижаются реальные доходы, жители ведут себя специфически с товарами не первой необходимости. К таким товарам относится и алкоголь, жители начинают реже покупать его", – сказал Барткус.
"Существенно повлиял общий рост цен. Надо было на чем-то экономить, алкоголь - то, что можно убрать из рациона и никто особенно переживать по этому поводу не будет, никто не пострадает", – подчеркнул доцент.
Исследование ученых ВУ показало, что часть жителей Литвы, потребляющая алкоголь постепенно растет, но общее потребление в последние 7 лет понемногу уменьшается.
С 2016 по 2022 год число людей, выпивающих часто, но понемногу, стало употреблять на треть меньше алкоголя.
В группе выпивающих "по поводу" никакой ясной тенденции количества выпиваемого выявить не удается.
Исследование показало, что стали реже случаи передозировки крепких напитков, однако группа людей, часто выпивающая чрезмерное количество алкоголя, остается стабильной - около 1%.
Часть людей, которые очень часто выпивают по утрам, осталась неизменной.