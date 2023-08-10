В прошлом году в Литве снизилось потребление алкоголя: основная причина – рост цен

"В прошлом году наблюдался спад употребления алкоголя. Если взять суммарный результат, то падение составляет 7,8%", – сказал Барткус в интервью на LRT.

"Если подробно рассмотреть отдельные рынки, то мы увидим, что выпито на 6,6% меньше крепких напитков, на 5,5% меньше вина. Единственный рынок, на котором потребление выросло - это пиво, тут рост составил 1,1%", – представил статистику ученый.

По его словам, причина снижения потребления ясна – это снижение доходов жителей и общий рост цен.

"В прошлом году у нас снизились реальные доходы жителей, рост зарплат не поспевал за ростом цен. Когда снижаются реальные доходы, жители ведут себя специфически с товарами не первой необходимости. К таким товарам относится и алкоголь, жители начинают реже покупать его", – сказал Барткус.

"Существенно повлиял общий рост цен. Надо было на чем-то экономить, алкоголь - то, что можно убрать из рациона и никто особенно переживать по этому поводу не будет, никто не пострадает", – подчеркнул доцент.