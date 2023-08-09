Путин предложил не уведомлять Совет Европы о введении и отмене военного положения в России

Поправки вносятся в федеральные конституционные законы о военном и чрезвычайном положениях. Согласно действующим нормам, Россия при введении военного или чрезвычайного положения в стране должна уведомлять генеральных секретарей ООН и Совета Европы об отступлении от своих обязательств по международным договорам в части ограничения прав и свобод россиян. Это обязательство соответствовало требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Путин предлагает исключить из законов упоминание о Конвенции и пункта об информировании генсека Совета Европы. В пояснительной записке это предложение объясняется тем, что «с 16 марта 2022 года в отношении РФ прекратила действие указанная Конвенция, а также ратифицированные Россией протоколы к ней».