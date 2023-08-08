В Вильнюсе с балкона упал ребенок: как себя чувствует пострадавший

Мальчик находится в реанимации.

"Сейчас мальчика перевели из реанимации в травматологическое отделение. Его состояние стабильное", – сказала LNK хирург Сантаришкской детской клиники Йоланта Лабанаускене.

Семья, в которой произошло несчастье, в поле зрения полиции до сих пор не попадала. Отец был трезвым.

"Пока расследование не начато. Полиция уточняет обстоятельства происшествия. Конечно, если выяснится, что за ребенком не присматривали, то родителей может ждать ответственность. Но гадать пока сложно", – сказал представитель полиции Томас Браженас.

Врачи сказали, что такие травмы летом - нередкость.

Обычно последствия таких травм бывают серьезные – дети падают с большой высоты. Но если они выживают, последствия травм могут остаться на всю жизнь.

"Бывают травмы головы, позвоночника. А также переломы таза, часто требуются операции", – сказала Лабанаускене.

Врачи напоминают родителям – не оставлять детей без присмотра, если в доме открыты окна или балконы.