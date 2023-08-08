Литовская молодежь активнее планирует собственный бизнес и выбирает устойчивость

В ходе опроса трое из четырех (74 проц.) респондентов указали, что при планировании самостоятельной деятельности устойчивая бизнес-модель для них важна или очень важна. Девушки чаще отмечали эти варианты ответов (81 проц.), чем юноши (67 проц.). Кроме того, исследование показало, что в целом от начала бизнеса воздержались бы 61 проц. юношей и 71 проц. девушек. Так, женщины в возрасте 18-29 лет реже, чем их сверстники-мужчины, хотят начать собственное дело, но они больше озабочены устойчивостью бизнеса.

Исследование выявило, что больше всего побудило бы молодых людей в Литве к созданию бизнеса. Более двух третей (68 проц.) респондентов указали, что им пригодилась бы финансовая помощь. 46 проц. сказали, что больше всего оценили бы легкодоступную информацию о том, как начать бизнес, а 42 проц. отметили, что важным стимулом была бы практическая помощь (рабочее место, необходимое оборудование).