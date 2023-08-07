07 августа 2023 г. 14:46

Реакция РФ на "формулу мира" Зеленского: на такой основе мирное урегулирование невозможно

 
bbcrussian.com
Rusija
Rusija
ФОТО: Scanpix / Reuters

Ни один из 10 пунктов "формулы мира" Зеленского "не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий", заявил российский МИД.

Реакция Москвы на переговоры о мирном урегулировании в Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, оказалась предсказуемой. "Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова повторила набор российских требований: Киев должен прекратить военные действия, Запад — поставлять ему вооружения, Украина должна смириться с потерей территорий, отказаться от вступления в военные союзы, обеспечить" демилитаризацию и денацификацию" и так далее.

В двухдневных консультациях, прошедших в Джидде, приняли участие несколько десятков стран — не только Украина и ее западные союзники, но и ряд крупных стран, отказывавшихся поддерживать ту или иную сторону конфликта, в том числе Китай, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Россию на переговоры не приглашали.

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