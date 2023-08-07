Специалисты оценили последствия пожара на Ecoservice: новейшие исследования

По результатам моделирования АОП, ветер нес загрязнения в сторону Григишкес и Лентвариса.
"Было исследовано качество воздуха в 5 местах на определенном расстоянии от очага, брали образцы воды. Пока есть результаты исследования воздуха. Самая высокая концентрация загрязнений - в 400 м от места пожара", – сказала журналистам Бимбайте.
"На расстоянии 3 км исследования проводили с помощью мобильной лаборатории (...) там уже было превышено только количество твердых частиц ТЧ2,5 (особенно мелких, которые попадают в органы дыхания и систему кровообращения)", – прибавила она.
По словам представителя АОП, влияние твердых частиц на здоровье людей зависит от их происхождения. В данном случае горела бумага, картон и пластик, поэтому в составе были твердые металлы, полициклические ароматические соединения.
Бимбайте сказала, что в Вильнюсе качество воздуха сейчас хорошее. Правда, часть загрязнений могла осесть на водоемы, почву, поэтому не рекомендуется купаться в озерах, находящихся рядом с зоной, где был пожар.
"Сейчас уже опасности нет, качество воздуха в Вильнюсе хорошее", – заметила она.
"Купаться можно в водоемах с проточной водой, что касается озер, то там нужно взять образцы воды и исследовать ее. Учреждения здравоохранения предупреждали и относительно овощей, на них могли оседать вредные вещества, поэтому такие овощи есть не стоит", – подчеркнула она.
По словам Бимбайте, когда оценят что горело, какие вещества выделялись, смогут оценить ущерб окружающей среде.
Напомним, что пожар на территории Ecoservice около Гарюнайского рынка начался 5 августа в первой половине дня. О том, что его потушили, сообщалось 6 августа в 16 ч. Однако 7 августа еще была информация о том, что на месте продолжаются работы. Пожарные-спасатели следят, чтобы не было новых очагов возгорания.