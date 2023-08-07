07 августа 2023 г. 14:24

Специалисты природоохраны приступают к подсчетам сгоревших отходов на территории Ecoservice в Вильнюсе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

После пожара, вспыхнувшего в субботу на территории мусороперерабатывающего предприятия Ecoservice в Вильнюсе, сотрудники Департамента охраны окружающей среды (ДООС) приступают к оценке последствий пожара.

По информации ДООС, проводится внеплановая проверка, в ходе которой будут сделаны замеры объема сгоревших отходов с оценкой экологического ущерба, который Ecoservice должно будет возместить.

По предварительной информации о двухдневном пожаре, очаг возгорания находился в куче мусора на улице, а позже огонь перекинулся на два здания на территории предприятия.

По предварительным данным, во время пожара сгорели неопасные отходы: картон, бумага и пластик, но более точная информация станет известна после завершения всех этапов проверки, сообщает департамент.

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