Специалисты природоохраны приступают к подсчетам сгоревших отходов на территории Ecoservice в Вильнюсе

По информации ДООС, проводится внеплановая проверка, в ходе которой будут сделаны замеры объема сгоревших отходов с оценкой экологического ущерба, который Ecoservice должно будет возместить.

По предварительной информации о двухдневном пожаре, очаг возгорания находился в куче мусора на улице, а позже огонь перекинулся на два здания на территории предприятия.