Специалисты природоохраны приступают к подсчетам сгоревших отходов на территории Ecoservice в Вильнюсе

По информации ДООС, проводится внеплановая проверка, в ходе которой будут сделаны замеры объема сгоревших отходов с оценкой экологического ущерба, который Ecoservice должно будет возместить.
По предварительной информации о двухдневном пожаре, очаг возгорания находился в куче мусора на улице, а позже огонь перекинулся на два здания на территории предприятия.
По предварительным данным, во время пожара сгорели неопасные отходы: картон, бумага и пластик, но более точная информация станет известна после завершения всех этапов проверки, сообщает департамент.