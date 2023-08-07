Депутат: Анушаускасу следует уйти в отставку

Как сообщалось ранее, на основании обращения А. Ширинскене прокуратура в понедельник начала досудебное расследование с целью сбора дополнительных сведений о разглашенной информации о немецких танках Leopard.

"Я бы удивилась, если бы досудебное расследование не было начато", — сказал агентству ELTA староста Смешанной парламентской группы.

"Считаю, что теперь министру следует задуматься не только о своей работе, но и об уходе с этой работы. Все-таки досудебное расследование начато не из-за каких-то вещей, не связанных с деятельностью министра, – это не вождение в нетрезвом виде. Это вопрос, связанный именно с деятельностью. И с такой деятельностью, которая определяет пребывание министра в качестве министра", – пояснила А. Ширинскене.

По словам политика, в ходе досудебного расследования может быть приостановлено выданное А. Анушаускасу разрешение на доступ к секретной информации.