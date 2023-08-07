В прошлом году торговые сети в Литве заработали 158,9 млн. евро: сколько прибыли им принес каждый потраченный покупателями евро

Все 5 торговых сетей представили отчет по деятельности за 2022 г. В годовых отчетах видно, что доходы от продаж, по сравнению с прошлым годом, увеличились у всех сетей (7-22%), четыре сети работали прибыльно (4,5-32%), а одна - убыточно.
Крупнейшая сеть Maxima в прошлом году получила 1,985 млрд. евро доходов, это на 12,8% больше чем годом ранее (1,759 млрд.), а ее прибыль выросла на 4,5% (чистая прибыль в 2022г. составила 88,5 млн. евро, а в 2021 г. – 84,7 млн. евро).
Доходы Iki в прошлом году выросли на 14%: с 718,9 до 819,4 млн. евро. Чистая прибыль увеличилась почти на 7% с 8,40 до 8,97 млн. евро.
Оборот Lidl Lietuva в 2022 г. составил 819,35 млн. евро и был на 22% больше, чем в 2021 г (673,2 млн). Чистая прибыль увеличилась на 32,4% с 35,2 до 46,6 млн. евро.
Доходы сети Norfa за год выросли на 14%: с 587,3 до 678,5 млн. евро. Прибыль увеличилась на 9%: с 14,39 до 15,63 млн. евро.
В случае с Rimi Lietuva оборот рос, а прибыль сокращалась. В прошлом году доходы выросли на 7%: с 394,9 до 425,9 млн. евро. Убытки компании составили 824 000 евро, а в 2021 г. компания работала прибыльно - 3,76 млн. евро.
Экономист Альгирдас Барткус обратил внимание на то, что эти результаты не отражают реальную ситуацию. Он напомнил, что в прошлом году средняя инфляция составила 19%, это надо учитывать при подсчете результатов.
"Может казаться, что получена хорошая прибыль, скажем, на 10% больше чем год назад, но если за год уровень цен вырос на 20%, то при конечном результате прибыли на 10% больше можно купить меньше товаров, чем год назад. Значит, результаты нельзя назвать очень хорошими. Рост прибыли не превысил общий рост цен. Значит, что в итоге они заработали меньше, если говорить о реальной прибыли", – пояснил экономист.
С учетом общего уровня цен он указал, что, в сравнении с 2021 г. в 2022 г. оборот Maximа сократился на 5%, Iki – на 4,1%, Norfа – на 2,8%, Rimi – на 9,3%. Оборот увеличился только у Lidl - на 2,4%.
"Что касается результатов других сетей, кроме Lidl - дело плохо. Инфляция прошлого года снизила покупательную способность жителей – они начали экономить. Из-за общего роста цен и снижения реальных доходов жителей сети стали жертва,ми инфляции. Они заработали больше бумажек – бумажных евро, но за них могут купить меньше товаров", – сказал Барткус.
Он сказал, что чистая прибыль Maxima в 2022 в сравнении с 2021 г. снизилась на 12%, Iki – на 11%, Norfа – на 8%, а Rimi - в убытке. Только у Lidl прибыль увеличилась на 11,5%.
"Можно констатировать, что в прошлом году, когда Литва столкнулась с шоком инфляции, показатели розничной торговли значительно ухудшились, реальная прибыль уменьшилась у всех сетей, за исключением одной", – прибавил Барткус.
Сети Maximа каждый потраченный жителями евро принес 4,5 цента чистой прибыли, Iki – 1,1 цент, Lidl – 5,7 центов, а Norfа – 2,3 цента. Эти данные показывают двух явных лидеров – Maximа и Lidl.
"У нас на рынке есть два лидера, которые всесторонне действуют очень эффективно и хорошо. Мы видим, что Lidl по обороту нагнал Iki и получил большую прибыль", – заметил Барткус.
По его словам, в прошлом году результаты были хорошими только у Lidl: "Только эта сеть может сказать, что выстояла в прошлом году, а в случае с Maxima и остальными - дела плохи".
Он считает, что это результат того, что Lidl предлагал покупателям более дешевые продукты, чем другие сети. А что касается относительно дорогой сети Rimi, то она понесла убытки.
"Вопрос в том, почему они вообще до сих пор работают? Если компания так плохо работает, надо признать поражение, неспособность отвечать запросам клиентов и покинуть рынок. Ситуация такая плохая уже не первый год, по сравнению с другими сетями. У других есть своя ниша на рынке, а Rimi в него никак "не вписывается". Придет время, мы увидим, что они сами констатируют это и продадут бизнес в Литве, поскольку сеть у них хорошо развита", – считает Барткус.