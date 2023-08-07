Советник президента: надо было учесть предложения президента относительно санкций против россиян и белорусов

"Необходимо посмотреть на закон о применении ограничительных мер, и уже после его корректировки, если бы были учтены предложения, внесенные президентом несколько месяцев назад, я думаю, мы бы сделали большой шаг вперед", – заявил в понедельник Д. Урбонас в эфире радиостанции LRT radijas.
"Уже тогда президент обратил внимание на наличие рисков, наличие угроз, и у нас нет никаких правовых аргументов для разного толкования и разной оценки того движения из Беларуси в Литву", — пояснил он, напомнив об аргументах Г. Науседы относительно права вето.
По данным Департамента миграции, за последние полгода вид на жительство в Литве получили более 10 тыс. белорусов. По данным на 1 июля в стране проживает чуть более 58 тыс. граждан Беларуси. По словам Д. Урбонаса, если бы предложения президента по уравниванию санкций, действующих в отношении гражданам России и Беларуси, были одобрены, эта статистика выглядела бы иначе.
"Как мы видим, количество белорусов в Литве, получивших вид на жительство на том или ином основании, выросло почти до 60 тысяч. Только в этом году их число увеличилось почти на 10 тыс. Можно сказать, что после решения этого вопроса и уравнивания толкования в отношении граждан России и Беларуси — в данном случае после уравнения условий их въезда в Литовскую Республику — мы действительно сделали бы большой шаг вперед", — пояснил он.
Советник главы государства обратил внимание на тот факт, что с ноября прошлого года более 1,1 тыс. граждан России и Беларуси были признаны угрозой национальной безопасности. По его словам, раньше Миграционная служба принимала всего несколько таких решений в год.
"Выявляются угрозы, связанные с пребыванием иностранцев в Литве, которые связаны с национальной безопасностью. Они есть и, в каком-то смысле, растут. Просто взглянув статистически, мы можем увидеть, что принимаемые сегодня решения касаются сотен граждан Беларуси, а также сотен граждан России, чье пребывание в Литовской Республике было определено как представляющее угрозу национальной безопасности Литвы. Эти цифры действительно впечатляют", – подчеркнул Д. Урбонас.
"До этого такие решения принимались всего несколько раз в год. Это наглядно свидетельствует о наличии проблемы, и ее необходимо решать", – заявил советник президента.
Тем не менее советник Г. Науседы подчеркнул, что решение об уравнивании санкций против россиян и белорусов находится в руках Сейма, а проявить инициативу должно Правительство.
"Президент высказывает свою позицию, он ее уже высказал. И продолжает высказывать. Мы очень надеемся, что это будет принято во внимание", – сказал Д. Урбонас.