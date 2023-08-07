Сильный ветер во время грозы в Кибартай нанес значительный ущерб

Сильный ветер во время грозы в ночь на понедельник фиксировали в Кибартай, жители которого делятся фотографиями, на них запечатлен нанесенный ущерб.
В группе "Энтузиасты" в фейсбуке жители Кибартай и его окрестностей в понедельник утром стали делиться фотографиями поломанных деревьев, теплиц, снесенных крыш и разбросанных во дворе вещей. Часть жителей района осталась без электричества.
"У нас все еще нет электричества, крыши снесены, деревья повалены - утренний пейзаж не очень приятный", – рассказала жительница Кибартай Илона.
В Виштитисе (к югу от Кибартай) выпал крупный град.