07 августа 2023 г. 11:05

В Литве гремят грозы: где в ближайшие часы ситуация будет самая сложная

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Беспокойная и ненастная погода в Литве продолжается. Сообщается, что местами фиксируется шквальный ветер.

По данным Meteo, в 10.15 ч. над Вильнюсским, Каунасским и Алитусским округами идут интенсивные очаги ливней и гроз.

В Траку Воке, недалеко от Вильнюса, фиксировали ветер скоростью до 19 м/с.

В Тракайском районе выпал крупный град.

В ближайшие часы ливни с грозами будут идти в северо-западном направлении и охватят большую часть территории страны.

В ближайшее время в Вильнюсском, Каунасском, Алитусском, Мариямпольском и Шяуляйском округах пройдут сильные ливни с грозами, будет дуть шквальный ветер 15-20, местами 25 м/с, в отдельных районах прогнозируют град.

Новые фото из Вильнюса:

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