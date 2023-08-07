После тропической жары наступают резкие перемены

Во вторник ночью теплая масса окончательно покинет нашу страну. Утром будет 11–16 градусов. Будет облачно, по всей стране пройдут дожди, местами сильные.

Во вторник днем погоду обусловит циклон. Будет ветрено. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди до вечера посетят большую часть районов страны. Более обильными осадки будут на западе. Днем будет всего 15–20 градусов тепла.

В среду ночью атмосферное давление увеличится, облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность - на взморье. Ночью будет 8–13, у моря 14–16 градусов тепла. Днем облачность снова увеличится, небольшие дожди пройдут на больше части территории Литвы. Местами ожидаются грозы. Днем будет 18–23 градуса тепла.

В четверг в Литву придет еще один циклон, и ночью и днем в Литве прогнозируют дожди. На западе ожидаются дожди с грозами. Ночью будет 9–14, у моря 15–16 градусов тепла, днем 17–22 градуса тепла.