В Джидде на переговорах по Украине согласованы два вопроса

Участники переговоров по Украине в городе Джидда в Саудовской Аравии достигли соглашения по двум вопросам по итогам первого дня консультаций, сообщили источники Corriere della Sera поздно вечером в субботу, 5 августа. По данным итальянской газеты, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и соблюдение принципа верховенства Устава ООН.

Стороны договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования российско-украинского конфликта, предложенного Киевом. Этот план, в числе прочего, предполагает вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, а также "возвращение справедливости".

В Джидде также обсуждаются возможные сроки проведения встречи глав государств. По данным источников газеты, такой саммит может состояться до конца года.

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