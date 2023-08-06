В воскресенье продолжаются работы по тушению пожара на территории Ecoservice

"Работы по тушению продолжаются до сих пор. Вчера в 21.19 ч. объявили о локализации, но все еще продолжаются работы по заливанию очагов, разборке конструкций. Сейчас на месте происшествия работают 38 пожарных-спасателей, 9 автоцистерн и 5 автомобилей, выполняющих другие функцции", – сказал LRT Балдаускас.

Он сказал, что движение на ул. Гарюну в воскресенье утром все еще закрыто.

"Движение около Гарюнайского рынка все еще закрыто, поскольку пожарные проложили магистральные линии для подачи воды. В этом месте движение запрещено, людей направляют на проспект Саванорю", – сказал он.

Напомним, что пожар на ул. Гарюну начался 5 августа в 10.30 ч.

Дым был виден не только в микрорайоне Каролинишкес, но и в Рудамине (20 км за Вильнюсом). По данным пожарных-спасателей, на территории компании Ekoservice, отвечающей за сбор отходов и вторсырья, загорелся контейнер. Затем огонь перекинулся на здание.