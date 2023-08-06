В Клайпеде – банда малолеток, с которой не может сладить вся полиция города

"Мы внутри ничего не оставляем, поэтому воры ничего не нашли", – сказала одна из предпринимателей.
Часть предпринимателей не хочет публичности, чтобы избежать мести, но они говорят, что кражи фиксируют почти каждую ночь. В числе пострадавших: владельцы киосков, кафе, баров в городе и у моря. В некоторые из киосков воры проникали не раз. Однажды банда унесла мороженое, но больше всего ее интересуют деньги.
"Ущерб бывает разным: до ста евро, иногда ничего не берут, просто наносят ущерб имуществу. Таких преступлений было больше 10. В некоторых случаях обстоятельства уточняются", – сказала представитель полиции Андромеда Грауслене.
Одна предприниматель рассказала, что приезжали 3 экипажа полиции, но все тщетно.
"Они говорят, что знают, чьих рук это дело, но ничего сделать не могут, правда, свою работу выполняют. Я говорю, разве не стыдно - взрослые работают, а они отвечают, мы знаем, кто это делает, знаем имена, лица, но этот 12-летний просто насмехается над полицейскими, когда за ним приезжает его опекун и увозит его", – сказала предприниматель.
"Надо еще умудриться через такую маленькую дырку пролезть, чтобы взять эти деньги, какие там должны быть дети", – сказала она.
Всем известно, кто ворует.
"Когда мне сказали, я была в шоке. Уму непостижимо, как... Как это возможно, не знаю. Дети маленькие, как это возможно. Уму непостижимо", – сказала предприниматель.
Что делать с малолетними преступниками, предприниматели не знают.
"Они несовершеннолетние, значит, не могут отвечать по закону. Им понравилось. Один раз получилось, значит можно продолжать, ведь им даже штраф не дают", – сказала предприниматель.
По действующим законам, лица до 14 лет за подобную деятельность к уголовной ответственности не привлекаются. За это должны отвечать их родители или опекуны.