После взрыва в Молетском районе скончались молодые мужчины: соседи рассказали, какой ужас увидели

"Я пришла из беседки, а минут через десять раздался сильный взрыв. Когда происходит разное между странами... Я думала, может, это Беларусь", – сказала живущая по соседству Алдона.

После звонка по номеру 112 в деревню съехалась полиция, врачи и пожарные-спасатели, затем саперы "Араса", был введен план "Щит".

"Я увидела, что люди бегут с обеих сторон, в одно место, тоже вышла из дома, встретила мужчину. Он был белым как полотно, руками машет – говорит, не ходи, там страшно. Другой мужчина тоже предупредил, чтобы я не ходила. Было страшно, все так кричали", – рассказала Алдона.

Сначала сообщалось, что взорвалась машина, позже выяснилось, что взрыв произошел рядом с машиной. Мужчины пытались выгрузить из машины собранный на полигоне в Пабраде металл. Двое мужчин погибли, третий находится в больнице.

"Парни привезли с полигона металл, среди металла оказались снаряды", – сказала Алдона.