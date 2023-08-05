За полгода количество eSIM-карт в Литве увеличилось на 131%

eSIM технология особенно подходит организациям, в которых много единиц связи, например, телефонов или оборудования для интернета вещей. По данным СРС, 89% всех карт eSIM предназначено именно для поддержания действия оборудования IoT и/или M2M (поддержания действия интернета вещей).

"eSIM позволяет клиентам как активировать услугу, так и поменять ее поставщика удаленно. Важное условие – оборудование должно поддерживать технологию eSIM", – сказал представитель СРС Мариюс Балнис.

В устройства, поддерживающие технологию eSIM, не надо вставлять новую пластиковую SIM-карту, чтобы активировать или поменять услугу/поставщика.

Операторы мобильной связи должны соблюдать порядок, установленный СРС и на своих сайтах давать исчерпывающую информацию о возможности активации или изменения услуги удаленным способом.