Тихановская о белорусах и угрозе нацбезопасности Литвы: Мы находимся в контакте с властями по этому вопросу

"Я понимаю, что действия Литвы продиктованы национальными интересами и безопасностью. Режим Лукашенко несет прямую угрозу нашим соседям, и мы это повторяли с 2020 года. Нельзя исключать, что режим может целенаправленно засылать своих людей в эти страны", — сказала Тихановская.
Она считает, что задача демократических сил Беларуси — "не допустить нападения на невиновных людей, не связанных с режимом".
"Мы находимся в контакте с литовскими властями по этому вопросу. Абсолютное большинство белорусов не поддерживают преступную войну России против Украины и продолжают помогать Украине, многие борются с диктатурой в подполье. Очень важно, чтобы они могли найти безопасное убежище в Европе, если им будет угрожать опасность", — добавила Тихановская.
Как сообщили в Департаменте миграции, с конца ноября 2022 года, когда от граждан России и Беларуси требовалось заполнить специальную анкету и изложить свое отношение к российской агрессии в Украине, 1 164 гражданина этих стран были признаны угрозой безопасности страны. Из них 910 белорусов, 254 россиянина.