Подозрительный полет российского самолета над Литвой: что произошло на самом деле

По данным Flightradar24, российский самолет МЧС номер RA-76845 в пятницу вылетел из Москвы, пролетел над территориями России, Беларуси и залетел в воздушное пространство Литвы. Сделав петлю, он вернулся в Беларусь.

Delfi связался с компанией "Воздушная навигация", ее представители отметили, что на самом деле самолет в Литву не залетал, это неверная информация.

"Такой самолет в воздушное пространство Литвы не залетал, нарушения не фиксировались. Обращаем внимание на то, что на сайте Flightradar24, возможно, дана неверная траектория самолета", – указали представители "Воздушной навигации".

Литва закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в феврале 2022 года.

В марте 2022 г. такое же решение принял и Евросоюз.

Flightradar24 объяснил ситуацию Национальному центру по управлению кризисами.