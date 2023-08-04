Военно-морскую базу в Новороссийске атаковали дроны. Вероятно, поврежден корабль "Оленегорский горняк"

По информации источников в СБУ, "Оленегорский горняк" получил повреждения. После первых сообщений об атаке в телеграм-каналах появилось видео идущего на буксире и накренившегося на бок корабля.

Атаку осуществила Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военно-морскими силами, утверждают источники BBC News Украина в СБУ. Но официально Киев не брал на себя ответственность.

Позже российское Министерство обороны заявило, что военно-морская база была атакована украинскими морскими дронами. Как утверждают в ведомстве, "в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей".

Утром в пятницу экстренные службы Новороссийска сообщили о стрельбе и взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако.

Нынешняя атака отличается от предыдущих тем, что она состоялась после разрыва зерновой сделки. Раньше Россия обвиняла Украину в скрытном использовании зерновозов для запуска боевых дронов. Теперь стало ясно, что таким катерам вспомогательные суда не нужны — запаса хода и так хватает, чтобы добраться от побережья, контролируемого ВСУ до любого района в Черном море.

Новым это оружие можно назвать с некоторой натяжкой — первый удар по российским кораблям дроны нанесли еще летом 2022 года. Однако они уже стали новым этапом в эволюции морских сражений — теперь совсем небольшие катера без экипажа наносят урон большим кораблям с мощным оружием.

Удар по новороссийскому рейду произошел через несколько дней после того, как Украина раскрыла внешний вид и некоторые детали своего нового оружия — морских безэкипажных катеров.

КТК владеет нефтяным терминалом под Новороссийском. Пресс-служба компании заверила, что терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры.

В порту Новороссийска тем временем ввели временный запрет на движение судов, сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).

Журналисты CNN, которые смогли изучить украинские катера, рассказывают, что они имеют запас хода до 800 километров и несут до 300 кг взрывчатки. Это довольно много. Для сравнения — боевая часть российской торпеды ТЭ-2 весит 250 кг.

Запуск надводных аппаратов на такое расстояние вокруг аннексированного Крыма — сложная задача. Нужно преодолевать большое расстояние в открытом море, пересекая оживленные морские пути. В Новороссийский порт приходит много судов, и поэтому надо выбрать цель безошибочно, чтобы не поразить по ошибке какой-нибудь гражданский сухогруз.

Судя по кадрам с камеры самого безэкипажного катера, он управлялся дистанционно, и это показывает, что с ним либо не пытались справиться системами радиоэлектронной борьбы, либо в этом месте их просто не было.