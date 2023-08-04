Как в Литву везли и на платформу перекладывали секретный груз: дорога до завода длится две недели

Сама Orlen Lietuva не комментировала перевозку этого груза и не разглашала информацию, но редакции известно, что это самый большой груз в истории Литвы, когда-либо перевезенный по ее территории. Утверждается, что масса груза будет достигать 1800 тонн, а всей конструкции — 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина — 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства — 88. Протяженность маршрута составит 145,2 км и пройдет через Клайпедский, Скуодасский, Кретингский и Мажейкяйский районы. Интересно, что максимальная скорость передвижения груза будет достигать всего 5 км/ч, а средняя скорость ожидается на уровне 3 км/ч.

Во время перевозки груза в Клайпеде будут действовать ограничения до 8 августа. Ограничения будут действовать на ул. Миниёс от терминала Bega до ул. Саусё 15-осёс, а также от Саусё 15-осёс до Тильжес и от Тильжес до кольца Яку. Из-за перевозки груза возможны опоздания маршрутного транспорта.