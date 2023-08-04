Как в Литву везли и на платформу перекладывали секретный груз: дорога до завода длится две недели

Сама Orlen Lietuva не комментировала перевозку этого груза и не разглашала информацию, но редакции известно, что это самый большой груз в истории Литвы, когда-либо перевезенный по ее территории. Утверждается, что масса груза будет достигать 1800 тонн, а всей конструкции — 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина — 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства — 88. Протяженность маршрута составит 145,2 км и пройдет через Клайпедский, Скуодасский, Кретингский и Мажейкяйский районы. Интересно, что максимальная скорость передвижения груза будет достигать всего 5 км/ч, а средняя скорость ожидается на уровне 3 км/ч.
Во время перевозки груза в Клайпеде будут действовать ограничения до 8 августа. Ограничения будут действовать на ул. Миниёс от терминала Bega до ул. Саусё 15-осёс, а также от Саусё 15-осёс до Тильжес и от Тильжес до кольца Яку. Из-за перевозки груза возможны опоздания маршрутного транспорта.
Energijos skirstymo operatorius (ESO) 3 августа рассказала, что во время перевозки груза на его пути временно будет отключена подача электричества 2986 пользователям. Всех людей ESO информирует об отключениях смс-сообщениями за 5 дней до начала работ. За сутки жители получат повторные предупреждения.
Инвестиции Orlen в Мажейкяйский завод составят почти 1 млрд. евро.
Гендиректор Orlen Lietuva Михал Рудницкий сказал, что, когда начнет работать новый реактор, завод увеличит производство светлых нефтепродуктов, например, бензина и дизельного топлива.
Редакция также связалась с Литовской дирекцией автомобильных дорог (ЛДАД). Главный менеджер Департамента международных отношений и коммуникаций Эгле Неманите заверила, что в настоящее время компания, организующая грузоперевозки, проводит работы на дорогах государственного значения для обеспечения перевозки этого груза.
"Для этого ЛДАД выдал задание на подготовку проекта по предоставленному маршруту перевозки и согласовал проекты на отдельных участках. Предусмотренные в проектах задания необходимы для обеспечения грузоперевозки. ЛДАД назначил технический надзор на выполняемые работы.
Работы выполняются подрядчиком (подрядчиками) организатора грузовых перевозок по согласованным проектам. Выполненные работы будут оценены техническим руководителем и по информации, представленной техническим руководителем после заключительного осмотра объекта, работы будут приняты в установленном порядке", - сказал представитель дирекции.
Она также заверила, что с целью определения влияния перевозки негабаритного груза на дорожное полотно ЛДАД на всем пути следования перевозимого груза проведет, как до перевозки, так и после исследования параметров качества дороги для определения возможных изменений дороги в связи с перевозкой негабаритного груза. "Если после перевозки груза будут обнаружены изменения состояния дорог, организатор грузоперевозок будет обязан их устранить", - сказала она.