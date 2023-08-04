Зачем вооружают российских дружинников?

Губернаторы и пресс-секретарь президента, похоже, ссылаются на одобренный Госдумой и Советом Федерации закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Во время второго чтения в нижней палате парламента в него включили поправку, согласно которой губернаторы после соответствующего решения президента смогут создавать "специализированные унитарные предприятия" для охраны общественного порядка "в период мобилизации, военного положения и в военное время". Этот закон вступит в силу только с 1 января 2024 года.

По словам политолога Николая Петрова, власть особо себя не ограничивает даже теми законами, которые она сама для себя легко и непринужденно принимает. Как это происходило с ЧВК "Вагнер", которая получала тяжелое вооружение, не имея никаких для этого законных оснований. "Несколько месяцев назад губернатор Курской области встречался с Путиным и тогда говорилось о проблеме, связанной с отсутствием законодательной базы, необходимой для вооружения народных дружин. По всей видимости распоряжения отданы. Факт раздачи оружия не может быть решением региональной власти", - заключает Петров.