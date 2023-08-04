Суд над Трампом: экс-президент США отрицает свою вину

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг, 3 августа, прибыл на первое заседание федерального суда округа Колумбия в Вашингтоне, который рассматривает дело о штурме Капитолия и попытках отменить итоги выборов 2020 года. На этом заседании Трампу зачитали официальное обвинение в заговоре с целью сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Экс-президента обвиняют по четырем пунктам, в том числе в сговоре против США и мошенничестве в отношении избирателей, чьи голоса он и его сторонники пытались признать недействительными. Признать свою вину Трамп отказался, передает агентство dpа.