В Вильнюсе в скором времени откроется известный украинский бар

Если ввести название Piana Vyshnia в Google можно увидеть, что открытие бара намечено на 2 сентября. Бар появится в популярном месте города - на ул. Вильняус, 17. Там уже сейчас можно увидеть логотип и название бара. Работает страница бара в Facebook.

Бар отличается тем, что в нем подают лишь один напиток - вишневую наливку "Вишневка", изготавливаемую по старым львовским традициям.